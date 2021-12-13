在延燒了一整年後，全球晶片荒至今仍未落幕，隨著時序進入聖誕節假期，科技研究與顧問公司Gartner半導體分析師Alan Priestley表示，晶片短缺絕對會對聖誕節造成一些影響。

從汽車和電動自行車、乃至於洗衣機和牙刷，現在有越來越多產品都必須使用半導體，但由於新冠疫情造成供應鏈瓶頸並導致需求增加，許多產品使用的晶片都陷入供不應求的困境。

該分析師表示，我們可能會發現一些過去隨時可得的東西，現在可能不太容易買到，從平常的購物服務中再也找不到即時的滿足感。我們都習慣了Amazon Prime的「按下購物鍵，24小時內到貨」服務，但現在你也許得等上兩三個星期。

現在許多電子產品都內含大量晶片。Priestley表示：「我們面臨的問題是使用晶片製造的東西並不只使用一個晶片，例如新款智慧手機即內含許多電源控制晶片，而這些晶片正陷入供應短缺」。

產業研究與諮詢公司Forrester副總裁兼研究部門主管Glenn O'Donnell表示，電腦、智慧手機和遊戲機等使用大量半導體的產品可能是受歡迎的聖誕禮物，但也都是供應鏈問題的受災戶。索尼PS5和微軟Xbox Series S遊戲機普遍缺貨，谷歌Pixel 6 Pro智慧手機也是如此，「你得多付很多錢，才能買到它們」。

O'Donnell表示，這些供應問題並不只限於半導體，這表示這個假期旺季麻煩大了，如果你還沒有買到想放在聖誕樹下的東西，那你可能太不走運了。現在連聖誕老人自己也送不了禮物。