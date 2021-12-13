臺企銀(2834)統籌主辦藍天宏匯集團關係企業WINSIGNAL INTERNATIONAL 5年期3700萬美元聯合授信案，在合庫、土銀及台中銀共同參貸下，順利於日前完成聯貸簽約，資金主要將用於償還既有金融機構借款。

WINSIGNAL主要深耕國際觀光業務及商用不動產領域，隸屬的藍天宏匯集團為亞洲專業商用不動產開發業者經驗豐富，曾於中國大陸重點城市完成指標性開發案，如上海宏匯國際廣場、宏匯蓮花廣場、長春宏匯國際廣場及長春凱悅酒店等知名項目。

藍天宏匯集團近年憑藉在中國大陸的經驗鮭魚返鄉，積極參與台灣重大公共建設，陸續完成如雙北市「內科之心」、「宏匯廣場」及「宏匯思源廣場＋凱悅嘉軒酒店」等三大BOT案代表作，並成功取得全台規模最大的「台北市雙子星」土地開發案。

臺企銀指出，藍天宏匯集團擁有經營商場、商辦、飯店及建築等經驗，在積極朝國際化不動產開發商邁進之際不忘耕耘家鄉，投入各項地方政府重大開發案。臺企銀此次主辦WINSIGNAL聯貸案，正是著眼於支持台商回流、立足台灣，同時協助布局國際。

臺企銀力挺企業投入大型公共建設，亦鼓勵都更及危老重建，其中近年中南部危老都更案有增加趨勢，房貸業務則以土建融完工後的整批分戶房貸為大宗，為該行積極爭取的重點業務，將藉由整合銀行資源簡化流程、提升作業效率，以掌握建案授信業務商機。