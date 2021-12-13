內政部今（13日）在桃園國際機場，模擬國際間發生重大災害向我國求援，國家搜救隊以專案包機模式，立即前往執行國際人道救援任務。（消防署提供）

內政部今（13日）在桃園國際機場，模擬國際間發生重大災害向我國求援，國家搜救隊以專案包機模式，立即前往執行國際人道救援任務。（消防署提供）

內政部今（13日）在桃園國際機場，模擬國際間發生重大災害向我國求援，國家搜救隊以專案包機模式，立即前往執行國際人道救援任務。（消防署提供）

內政部今（13日）在桃園國際機場，模擬國際間發生重大災害向我國求援，國家搜救隊以專案包機模式，立即前往執行國際人道救援任務。（消防署提供）

內政部今（13日）在桃園國際機場，模擬國際間發生重大災害向我國求援，國家搜救隊以專案包機模式，立即前往執行國際人道救援任務，行政院政務委員張景森及內政部政務次長陳宗彥到場視察，期許國家搜救隊強化因應國際間各項災難的應變速度，展現臺灣救災軟實力。

陳宗彥表示，以往臺灣的國家搜救隊要出國執行國際人道救援的任務，都是跟一般旅客共同搭乘民航機，透過轉機的方式前往受災地區，交通運輸過程耗費相當多時間，如果透過專案包機運輸模式，將可有效縮短時間，快速抵達受災國執行人命搜救行動。也希望國家搜救隊未來能持續發揮所長，厚植搜救能量，並以地球村成員的角色，做好回饋國際社會準備。

同時兼任財團法人賑災基金會董事長的張景森表示，賑災基金會的角色在於協調整合公私部門的救災資源，未來若海外有巨災發生，除邦交國得循外交途徑救援外，非邦交國也能以專機方式派遣救援，只要政府決策救援行動，賑災基金會即可協調航空公司出動專機，以「最短時間、直接途徑」的方式馳援海外。這次專案包機演練，除顯示國內特搜隊整備動員的實力以外，也可說是公私協力的良好成果。

內政部表示，自特種搜救隊成軍以來，曾經執行過伊朗巴姆、印尼亞齊、印尼日惹、海地、紐西蘭基督城與東日本地震等6次國際人道救援任務，以往這些任務均是搭乘民航機，透過轉機模式前往受災地區，相當耗時。因此，行政院特別召集相關部會與民間研商取得共識，未來將以專案包機模式派遣搜救隊，這次演習就是假想亞洲友邦發生重大地震，造成大規模建築物倒塌與民眾受困，並向我國請求搜救隊援助。

消防署表示，這是我國首次以專機模式執行國際人道救援演練，動員90人、4隻搜救犬與8公噸救援裝備器材登機，參演單位包括內政部消防署特種搜救隊、臺北市政府消防局、臺中市政府消防局、臺東縣消防局、交通部民航局、財政部關務署、內政部航空警察局、移民署、桃園國際機場股份有限公司、衛福部疾病管制署、農委會動檢局、財團法人賑災基金會、華航1架A330飛機及桃勤公司等，希望透過此次演習，強化橫、縱向跨單位整合救災機制，建立標準作業流程，以提升救援效能。