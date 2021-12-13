屏東縣檢驗中心打造「濫用藥物檢測實驗室」，將能縮短毒品檢驗分析時效，有效打擊犯罪。（林和生攝）

因應國內藥物濫用年齡層下降，同時展現積極查緝決定，屏東縣檢驗中心斥資3500萬打造「濫用藥物檢測實驗室」，13日正式揭牌啟用，未來將能縮短檢驗分析時效，協助司法、衛生等單位，讓打擊犯罪更有效率。

以往屏東查緝毒品主要委請外縣市機關單位負責鑑驗，耗時又花錢，屏東地檢署主任檢察官陳建州便表示，過去毒品檢驗必須委外進行，就曾發生過發包程序延誤，使得檢驗一拖再拖，幾乎1、2個月停擺。

屏東縣長潘孟安說，2014年底就任縣長後，2015年就主動拜訪屏檢，與檢調單位合作成立食安、環安及治安平台，為有效打擊犯罪，讓人民住的安心安全、安居樂業。

2017年更成立屏東縣檢驗中心，是全國第一個成立縣級檢驗中心的縣市，推動各項食品安全及生產管理措施；近年陸續添購設備與加派人力，2020年再增設「異味官能測定」檢驗室，培訓聞臭師加強環安稽查。

考量近年新興毒品層出不窮，為此，今年進一步成立「濫用藥物檢測實驗室」，運用精密檢驗儀器，快速準確分析各項傳統及新興毒品，讓檢警能即時遏止毒品氾濫，潘孟安強調，實驗室的成立不僅完成社會安全網路重要一環，更邁入人民安居的新里程。

屏東縣檢驗中心主任張菊香說，濫用藥物檢測實驗室目前配置全自動生化分析儀、液相層析串聯式質譜儀及氣相層析串聯式質譜儀，未來還會購置各項新型精密檢驗儀器，以強化毒品檢驗設備，建構具國家級規模實驗室，提供更多樣的毒品檢測服務及更精準檢驗數據，在檢驗品質上作最嚴謹把關。

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