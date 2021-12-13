高雄醫學大學心理系香港籍芮姓研究生不滿蘇姓男教授上課常用中文，課程規畫及評分方式有瑕疵，竟多次寄電子郵件向校長等人批評蘇男「英文程度低」、「Poor English 」、「你的英文很爛」，遭蘇男提告求償50萬元還需登四大報、寄信向台北經濟文化辦事處說明道歉。高雄地院認為事涉妨礙名譽，判芮男須賠償7萬元，可上訴。

芮男來台就讀高醫大，選修蘇男開設的「心理衡鑑專題研究」、「諮商與心理治療實務專題研究」等課程，疑似蘇姓助理教授多用中文授課，害他難以理解課程內容，多次當面表達不滿，也曾向高醫大學生申訴評議委員會申訴，就課堂內容向學校學生申訴評議委員會申訴，強調「我已發超過100封電郵及提醒了他超過22次…」。

芮男另也寄電子郵件向校長、教務處反應，信件還同時寄送副本給其他學院院長、醫生、教授及行政人員等，表示蘇男「英文程度低」、「Poor English 」、「你的英文很爛」。蘇男事後氣炸，向芮男提告妨害名譽，求償50萬元還得登四大報道歉，同時向台北經濟文化辦事處相關單位說明。

芮男辯稱，他是針對考試題目及出題者所為陳述，若非蘇男自行對號入座，根本無從侵害他的名譽權。

法官認為，芮男的用字遣詞毫無疑問是指英文能力差勁，具有負面評價的意義。另也查出，芮男也曾直接寫電子郵件嗆蘇男「如果你不懂英文，這一句我寫中文給你」，已經不是客觀討論蘇男的英文能力，而是以斷言方式貶低及羞辱蘇男。

法官衡量芮男患有疾病，審酌他故意侮辱、侵害蘇男名譽程度，最後判賠7萬元，仍可上訴。至於蘇男另要求芮男登四大報道歉，還需寄信向中山大學、台北經濟文化辦事處香港辦事處、海華基金會等單位澄清說明的要求，法官認為沒必要，判駁回。