挪威F-16戰機

羅馬尼亞宣布，將向挪威採購32架二手F-16戰機，以升級空軍。

據Digi 24電視台和《防衛部落格》（Defence Blog）12日報導，羅馬尼亞國防部長丁庫（Vasile Dyncu）已正式要求國會，批准向挪威皇家空軍採購F-16戰機。而挪威政府說，這些戰機的機齡都超過40年。

此外，羅馬尼亞還討論過，要買比利時、丹麥、荷蘭，葡萄牙和希臘等北約成員國的二手F-16戰機。而據歐洲動態（EURACTIV） 報導，近5年來，羅馬尼亞向葡萄牙買了17架F-16，以取代老舊的米格（MIG）21。這些戰機屬於武裝部隊，但在交付前經過升級。

不過，羅馬尼亞至少還想添購兩中隊F-16。而羅馬尼亞國防部說，向挪威採購32架F-16，大約需要3.54億歐元（約110億台幣），另外要美國提供後勤支援和相關裝備，預估要花1億歐元（約31億台幣）。