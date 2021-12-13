美股紅通通，台股卻開高震盪走低，外資略加大賣超力道且偏匯出，新台幣也由升轉貶，終場收在27.796元兌1美元，為近二周新低，貶值5.9分，連二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量加大至13.16億美元。

外匯交易員表示，美股四大指數全收高，帶動主要亞股漲多跌少，台股雖然也開高站上17900點，但隨後航運及權值股走弱，指數震盪回檔，最後殺尾盤收跌58點至17.767點，新台幣上午仍延續小幅偏升格局。午後外資略加大賣超台股力道至新台幣90億元，並且轉為偏匯出資金，新台幣跌勢加大，盤中一度觸及27.81元。

外匯交易員指出，全球靜待美國聯準會（Fed）今年最後一場利率決策會議結論出爐，因市場共識普遍認為將加速縮減購債，且提前至明年中升息，外資操作上相對偏保守，尤其耶誕節腳步愈來愈近，陸續啟動休假模式，可能先匯回資金等過完節再說。但另一方面出口商年底拋匯需求大，提供新台幣一定支撐，預料短線新台幣應是維持區間整理格局居多。