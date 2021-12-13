新高國小興建二期校舍及活動中心，13日動土，預計112年完工。（馮惠宜攝）

太平區近年人口持續成長且多集中於新光重劃區，為因應學生就學需求，市長盧秀燕上任第一年即推動新高國小第一期校舍新建工程，109年完工招生，現再投入3億5633萬多元興建二期校舍及活動中心，13日舉辦動土典禮，預計112年完工；盧秀燕也宣布，明年初全市各級學校冷氣將全數裝設完成，要讓家長放心、孩子好學習。

盧秀燕表示，她與新高國小有特殊的感情，可說是在她任內一手建立起來，上任第一年第一期校舍興建，施工順利109年完工，共招收21班。太平區各項建設快速發展，除已通車的台74線快速道路外，太平區市民大道第二期工程正興建中，預算14億元，另外公5達3公頃美樂地大型公園也已開工，明年預算5億元太平區國民運動中心將動土，以及太平區第二座親子館已完工使用，大平區生活機能愈來愈好，人口持續成長。

盧秀燕說，新高國小招生後立即爆滿，111學年度將再招收1年級生8班，市府緊接著啟動二期校舍及活動中心新建工程規畫設計，經費由地政局平均地權基金挹注，預計112年完工，未來太平新光重劃區在地學童，將可就近免跨學區安心就學。

她也說，不只是新高國小，包括坪林國小、宜欣國小現在校舍正興建中，經費高達5億元，投資教育不能等，明年初全市各級學校冷氣將全數裝設完成，屆時將提供學生更完善的學習環境。

教育局表示，新高國小107年8月1日正式成立，以分期興建校舍為原則，一期校舍109年完工，共招收21班，111學年度將再招收1年級生8班，一期校舍使用達飽和，二期校舍將興建一棟5層樓教學大樓，共45間普通教室，另一棟為3層樓活動中心，1、2樓計有15間專科教室，3樓為挑高活動中心，完工後學校規模將可達66班。