近日澔澔就要飛往美國，嘉義縣社會局局長張翠瑤與嘉義家扶中心主任沈明彥特地送上紀念品，希望澔澔不要忘了故鄉台灣，也感謝江秋田、陳新秋伉儷投入嘉義地區兒童保護寄養家庭服務行列。（嘉義家扶提供∕呂妍庭嘉義傳真）

近日澔澔就要飛往美國，嘉義縣社會局局長張翠瑤與嘉義家扶中心主任沈明彥特地送上紀念品，希望澔澔不要忘了故鄉台灣，也感謝江秋田、陳新秋伉儷投入嘉義地區兒童保護寄養家庭服務行列。（嘉義家扶提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由寄養爸媽江秋田、陳新秋收養4年7個多月歲月澔澔，已順利媒合到美國收養家庭，近日即將出境到美國，原本寄爸、寄媽要將澔澔累計的獎助學金換成美金，澔澔卻堅持要把台幣帶到美國作紀念，童言童語讓寄爸、寄媽很不捨，只能抱著把孫子送出國深造的心情，為澔澔獻上滿滿祝福。

澔澔3歲多時到寄養家庭，開啟這段與江秋田、陳新秋伉儷的祖孫緣分，5歲時澔澔監護權改由嘉義縣長監護，社會局也努力進行國內外出養媒合，好不容易媒合到居住在美國的一戶人家。

得知澔澔未來要到美國生活，寄養爸媽不辭辛勞，每月接送澔澔到台南機構與收養爸媽視訊，協助澔澔報名英語對話補習班、教導美國文化等，希望澔澔到美國能盡快適應當地文化，近日澔澔就要飛往美國，讓江秋田、陳新秋想到就眼眶泛紅。

嘉義家扶中心表示，澔澔從語言發展遲緩到現在能清楚對話，全是因為江秋田、陳新秋夫妻無微不至照顧、教育及陪伴早療復健，讓他在溫暖與愛的環境中成長，除了身強體健，更養成體貼且內斂性格。

8歲的澔澔國小就學期間榮獲3次正隆基金會獎助學金，寄養爸媽還特地把獎助學金補足1萬元，用紅包袋仔細封存，原本想換美金，但澔澔卻說「我不想換美金，也不願意買玩具，我要帶到美國作紀念」，聽了讓人心疼。

今下午嘉義縣社會局局長張翠瑤與嘉義家扶中心主任沈明彥特地送上印章、紅包等紀念品，希望澔澔不要忘了故鄉台灣，也感謝江秋田、陳新秋伉儷投入嘉義地區兒童保護寄養家庭服務行列，拉拔養育澔澔，也幫助澔澔展開人生新階段。