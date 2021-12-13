民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞遭依妨害自由、妨害秘密等7罪嫌羈押禁見。據了解，林遭收押後，情緒起伏不小，有時亢奮有時低落，為了舒緩林情緒，他的友人近期也挑出3本「帝王書」給他。

據了解，林收到的3本書分別是《正說宋朝十八帝》、《正說明朝十六帝》和《正說清朝十二帝》，因為他喜愛看歷史書籍，友人才會專程送書過去。林秉樞今又被爆出，在北市禾馨診所超前施打疫苗，但診所澄清，林是以吳姓護理師男友身份施打，該名吳姓護理師是否與幫忙收拾林秉樞飯店房間的吳女是同一人，也引來外界好奇，不過未獲證實。