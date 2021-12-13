全國矚目的林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案件，近日又傳出案外案，有媒體人爆料，林秉樞曾在今年疫苗不足大家搶打的時候，透過當時在禾馨診所工作的護理師女友，設法運作喬到疫苗。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友紛紛針對林劈腿高嘉瑜和護理師的行徑開酸他是「國民男友」。

台北市府發言人陳智菡證實，林男之健保卡上並未註記是第七類國安相關人員，為何他能在7月份接種疫苗，北市會派員稽查。經調查後，陳智菡表示，確定林秉樞無特殊身分，是因為護理師女友的關係才能施打疫苗。

禾馨診所營運長林思宏受訪時則指出，查證後得知，他是本院一位吳姓護理師的男朋友，當時他是以這種身分施打疫苗，而施打對象是診所醫療人員的同住對象會優先施打，減少感染機會。而高嘉瑜今日被問到此事時回應，「如有不法就請法院去調查林秉樞」。

此事也在PTT上掀起巨大迴響，引發網友熱烈討論，許多網友紛紛酸林秉樞，「國民男友？」、「大家都不認識的國民男友」、「國民男友欸，黨證哪辦啊？」、「國民男友好嘲諷」、「國民男友耶！根本人生勝利組」、「國民男友，笑死」、「國民男友哈哈哈哈」。有些網友則說，「時間管理大師」、「時間管理大師耶」、「時間管理宗師」。

還有網友則表示，「陳時中不是說在平台預約的？」、「女朋友多就是有這種好處」、「高嘉瑜不是有關切過？」、「高嘉瑜還打兩劑高端，扣憐」、「陳時中說在平台預約！又變小護士男友？」、「你現在是在說陳時中不誠實中」。