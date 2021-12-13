去年不可一世的女股神Cathie Wood今年慘跌36.77%，反觀老股神巴菲特穩紮穩打，單靠Apple、美國銀行、美國運通銀行這3檔核心持股，就帶來585億美元的獲利，財信傳媒董事長謝金河指出，今年老股神談笑風生，戰果輝煌，相對女股神動作頻頻，反而慘賠累累，顯見投資最後仍舊要回到基本面，成長投資可能一時跑得快，但路遙知馬力，堅持基本面的投資才能走得遠。

謝金河在臉書貼文表示，去年一年，投資回報高達148.78%的ARK資本操盤手Cathie Wood一舉成名，成為華爾街最具號召力的女股神，指揮棒點名的個股無不大漲，ARK吸金能力也跟著水漲船高，女股神氣勢遠遠超過老股神巴菲特。今年她全力押注沒有獲利的新經濟股，看好比特幣會漲到25萬美元，大押Coinbase，結果慘跌36.77%，去年風光的ZOOM，今年大跌58.06%，今年盤踞新聞版面的Robinhood，今年暴跌73.77%，女股神核心持股Twitter跌42.07%，Roku跌50.46%，Palantiar重跌56.81%⋯⋯

最近Tesla的馬斯克大賣Tesla，造成股價20%的回檔，又進一步讓女股神受到傷害。謝金河指出，今年美股大漲，標普500指數上漲24%，但ARKK卻從159.7跌到89.03美元，災情十分慘重，女股神下詔罪己，表示自己要反省，看起來女股神追著勢而起，當勢頭反轉的時候，她很可能被土石流淹沒。

謝金河特別指出，相對來看，老股神巴菲特有自成一格的投資法則，像最近Tesla的Elon Musk放話要巴菲特買他的公司股票，但老股神不為所動，他列出投資3個準則，一是毛利率超過40%，二是淨利率逾5%，三是資產回報率(ROA)超過15%，Tesla只符合一個，浄利率12%，其他2項毛利率26.6%及ROA6.22%，都沒有達標，巴菲特不為所動。

謝金河也表示，過去巴菲特堅持不投科技股，後來他看到蘋果的成長性、殖利率，回頭大加碼，成為柏克夏第一大核心持股。今年老股神輕鬆揮灑，談笑風生，戰果輝煌。相對女股神動作頻頻，又累得要命，反而慘賠累累，投資最後仍舊要回到基本面。