思科今(13)日發表最新《安全成果研究第二卷》（Security Outcomes Study Volume 2）調查報告，指出台灣企業有迫切需要更新網路安全基礎架構的科技與解決方案。該報告強調，受訪在台灣企業工作的資安與隱私專業人員表示，現行公司採用的62%網路安全科技已過時。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，近來受到疫情影響，全球企業的營運模式正大幅改變。企業須確保用戶能在任何環境、從任何地點無縫存取必要的應用程式與數據；同時控管不同網路、裝置與地點的存取權限並執行適當的安全防護，才能因應目前混合辦公與數位優先的互動模式。

思科本次調查點出，台灣受訪者中54%表示現有網路安全基礎架構不可靠，51%則認為架構太過複雜。所幸，台灣企業已積極投資新型技術與措施來補強資安缺口。88%台灣受訪者表示公司正投資於「零信任」（Zero Trust）策略；68%指出目前公司導入零信任的狀況處於穩定進行中；20%回答技術部署已臻成熟。另外，86%台灣受訪者表示公司正投資於「安全存取服務前端」（Secure Access Service EdgeSASE）架構；68%反映導入進度良好；18%指出技術部署已至成熟階段。

身處雲端優先、以應用為中心的時代，上述兩項防護措施對於企業強化資安態勢至關重要。當前的環境為企業帶來諸多挑戰，例如在不同雲端平台之間，將用戶連接至應用程式及數據的複雜性、不同地點與網路安全政策不一致、驗證用戶身分與裝置的困難度，以及網路安全基礎架構缺乏端對端的可視性等。

思科表示，SASE架構是目前一致認為能有效克服企業資安挑戰的工具。簡言之，SASE將網路與安全功能結合雲端，讓用戶無論於何處工作，均能安全存取應用程式。另一方面，零信任策略圍繞一個簡單概念：每當用戶和裝置存取企業網路，皆需進行驗證，藉此降低安全風險。

導入雲端安全架構的優勢不容小覷，根據此研究顯示，相較於初期部署階段的企業，已進入成熟階段的零信任或SASE架構者，擁有完善安全營運的可能性高出35%。