元大銀行加入開放銀行第二階段已有相當的實蹟展現。對此元大銀行指出，自與臺灣集中保管結算所合作開放銀行第二階段消費者資訊查詢業務，半年來已累計逾30000名以上客戶使用體驗，查詢筆數逼近70萬筆，不僅滿足客戶資訊合一之需求，同時亦證明開放銀行市場之無窮發展潛力。

元大銀也宣布，遠傳電信也已成為元大銀合作開放銀行第二階段的合作對象，元大將與遠傳電信「friDay理財+」合作串接第二階段業務，將持續擴展應用場景；元大銀並進而指出，且目前元大銀已有包括遠傳電信在內５位策略合作夥伴，TSP（Third-Party Service Provider，第三方服務提供者）合作夥伴數更是金融業界第一名。

元大銀行為建構場景金融，將數位科技融入消費者的日常生活，在金管會所推動的開放銀行政策，不論第一或目前的第二階段，都為前段班，且元大銀行均為首波獲主管機關核准的金融機構。對於和集保的合作，元大銀則說明，集保為元大銀在Open Banking第二階段首波合作對象，元大銀也是首波與集保合作的業者，加入由集保所串接的「集保e手掌握」APP，以提供客戶使用「集保e手掌握」APP查詢銀行存款帳戶資訊的新功能。

為持續拓展開放銀行業務，讓客戶體驗跨場域、開放創新的金融服務，元大銀宣布，現已正式與遠傳電信合作推出開放應用程式介面（Open API）跨平臺的臺幣帳戶及信用卡帳務資訊查詢服務，讓客戶可以體驗更多元的金融服務。

遠傳電信「friDay理財+」為透過開放銀行API串接元大行動銀行APP，客戶只要完成相關身分驗證及認證授權流程後，即可於遠傳電信「friDay理財+」APP享有帳務整合服務，讓客戶得以透過「friDay理財+」APP檢視銀行端臺幣存款帳戶及信用卡帳單等資訊，使客戶在一個APP中就可以完成帳務查詢及信用卡費繳費服務，隨時掌握個人資產及消費狀況。

元大銀行推動數位轉型不間斷，自去（2020）年開展的「新興科技應用發展計畫」、「數位轉型深耕計畫」、「數位力創新專案計畫」，陸續導入機器人流程自動化（RPA）、新模式消費貸款、多元行動支付等服務上線後，使用人數及交易量均大幅提升，為達成「全通路虛實整合，提供一致化的服務體驗」的持續性目標，元大銀行也將配合金管會第三階段交易面資訊之規劃，持續進行跨領域合作與資源整合，為消費者建構一站式完整的開放銀行金融服務。