農委會配合五倍券加碼振興活動，持續推出各項優惠方案，繼第一階段送出88萬張農遊券，為鼓勵全民於農業場域消費，第二階段58萬張農遊券，將再透過消費滿千登錄抽獎送出，民眾於指定農業場域合作業者單筆消費滿千元，12月31日前至農遊券APP登錄發票或紙本五倍券，即享好康回饋三重抽，分別將於2022年1月份先抽出22萬張早鳥農遊券888元、週週抽總價值1800萬，5000份獎項的農村好禮，加碼再抽iPhone 13，消費不需使用農遊券，全民皆可參加。

農委會表示，截至12月10日為止，滿千抽獎活動登錄人數未滿，為嘉惠民眾採買年貨及年節送禮時能運用最好買的農遊券，民眾只要於2021年12月31日前，至指定農業場域合作業者單筆消費滿千，享有一次抽獎機會，農委會將在2022年1月份，農曆年前先抽出22萬張早鳥農遊券，作為年貨採買加菜金，且中獎後仍可依消費滿額資格再參與週週抽活動獎項，讓你好運連連。不僅如此，已獲得早鳥農遊券的民眾倘若又於2022年1月30日前消費滿千且完成登錄者，則又有資格參加農曆年後2月農遊券抽獎活動。

農遊券系列加碼活動不斷！民眾不須持有農遊券，於12月31日前，至指定農業場域合作業者單筆消費滿千，並上農遊券APP登錄發票或紙本五倍券票號，還有機會抽iPhone 13！同時，農委會每週也持續抽出各項豐富的農村好禮，消費越多，中獎機率越高，週週抽活動持續至明年4月10日，希望藉此刺激國人增加對國內農特產品、伴手禮、體驗旅遊等消費額，鼓勵大家至休閒農漁業、森林育樂場域消費旅遊，帶動在地商機。