華新園區改造前 （環保局提供／戴上容新北傳真）

華新園區改造後現況 （環保局提供／戴上容新北傳真）

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，2019年市府開始拆除五股垃圾山非法違建，整頓環境，副市長謝政達13日再回到過去重大違規污染源原址視察表示，經過2年努力，各產業聚落園區逐漸完成；廠商代表黃先生也說，現在園區產業連結更順暢，整體營收甚至比以前多出約3倍。

副市長謝政達13日前往去年3月6日移除重大違規污染源的原址視察，該場區在市府團隊的輔導下，已轉型為「華新園區」，由「華新園區」的廠家代表黃先生導覽及介紹園區的特色與轉型。

謝政達表示，五股垃圾山過去受限於二級洪水平原管制規定，20多年來開發受阻，在地沉積許多汙染、治安問題，新北市長侯友宜上任後開辦「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，分別拆除違建、開闢道路、環境綠化，改善環境。

謝政達說，2年多前站在同一個地方看過去都是違章林立，市府公安小組團隊這2年不斷努力移除公安危害者，落實試辦計畫，在公私協力下，如今公園、各產業聚落園區逐一落成，完成改造五股垃圾山成為夏綠地的目標，令人更加確信當時市府的努力方向是對的。

廠區代表黃先生表示，過去占地3000多坪土地違章建築林立，公安、消安、環安都是高風險區，在市府協助下，建設起新廠房也取得合法身分，雖然改造花了些成本，但改造好之後，環境變好了，作業更順暢，磁磚廠商更將北部物流集中到這，整體營收甚至比以前多出3倍，感謝市府團隊協助。

心環園旁的「中興園區」廠家代表許老闆也說，試辦計畫讓產業安頓、員工安心，不用再雜亂無章的環境中求生存了，可以好好衝刺事業。