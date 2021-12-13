中華汽車公司部門經理張秀鴻 (右)代表接受東勢高工感謝狀。（東勢高工提供）

中華汽車公司部門經理張秀鴻代表將象徵捐贈的車鑰匙看板贈與學校。（東勢高工提供）

中華汽車針對汽車科高一及高二學生進行六堂教育訓練課程。（東勢高工提供）

為提升國內技職學校學生車輛實作能力，中華汽車日前捐贈一部CMC VERYCA菱利廂型車給東勢高工，讓學生有機會接觸不同車款。校長周文松表示，學生在校內實習課程即能學到最新汽車修護技術，成為學用合一的專業人才，畢業後無縫接軌投入就業市場，貼近產業需求，創造雙贏局面。

中華汽車公司部門經理張秀鴻代表將象徵捐贈的車鑰匙看板贈與學校，由教育局科長李真玲及校長周文松代表接受，並回贈感謝狀與水晶獎牌紀念品，感謝中華汽車對培育優質的專業技術人才所做的努力。

汽車科高一及高二學生在贈車活動結束後接續進行教育訓練課程，共有6堂課程，包括車輛高低溫試驗介紹；實車耐久，走行機能及實用機能試驗的種類與目的；TPMS及ESC試驗簡介；振動噪音試驗及聲音品質簡介；碰撞安全、懸吊耐久及實車強度試驗簡介；剎車、操控的電子制御技術介紹。

汽車科主任劉柏良指出，獲贈的中華CMC VERYCA菱利廂型車是台灣汽車市場受歡迎車款之一，有很高的市占率，由中華汽車生產製造。學生說，這6堂課程相當實用，也是目前市場上常故障排除的問題，均對中華汽車公司安排的課程表達敬意。

校長周文松表示，藉由中華汽車捐贈實習車輛，讓東勢高工汽車科教學設備與時俱進，學生在校內實習課程即能學到最新汽車修護技術，並能延伸、精進及結合理論與實務，成為學用合一的專業人才，畢業後無縫接軌投入就業市場，貼近產業需求，創造雙贏局面。

捐贈儀式當日，台中市教育局高中職科科長李真玲、中華汽車部門經理張秀鴻、經理黃聰益、經理賴凱弘、東勢高工家長會會長張東海、副會長陳佳椿、東勢高工校長周文松、東勢高工一級主管及汽車科全體師生熱烈參與共襄盛舉，儀式簡單隆重。