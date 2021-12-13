出身媒體的前台大新聞所教授彭文正因提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴，遭台北地方法院法官張詠惠駁回，經二審廢棄發回後仍由張女審理，他對張女提告求償，台北地院民事庭法官洪文慧13日視訊開庭，「通緝中」的彭視訊參與開庭。

彭文正透過視訊表示，他感謝洪文慧法官准許他在美國加州用視訊開庭，這是他人生一大步也是司法一大步，他也抱怨先前因為無法趕回台灣開庭，但審理他被訴加重誹謗罪的刑事庭法官姚念慈不讓他視訊開庭，將他發布通緝。

彭說一連串的官司都是因為他提出的確認蔡英文博士論文不存在訴訟官司，張詠惠法官沒有好好審理，完全沒有開庭進行法官的闡明義務，也沒有仔細看他們提出的訴書及資料，就直接駁回訴訟，讓他的刑事民事官司多走了許多路。

彭文正感嘆地說，他人在美國卻被跟監，他受到枉法裁判，遭蔡英文總統提告被起訴後，他14歲女兒痛哭失聲，他遭發布通緝，94歲老母親昏厥，他對張詠惠法官提告是希望司法改革，勝訴後他會將錢捐給司改團體。

張詠惠法官的律師表示，該案判決後新聞稿，台北地方法院如何製作發布與她完全無關，彭文正無法舉證證明受侵權行為致損害；庭末法官諭知辯結，訂12月30日下午5點宣判。

彭因質疑蔡英文總統博士論文造假，遭檢方依加重誹謗等罪起訴，台北地方法院開庭，彭在美國未回台，上個月承審法官姚念慈認為，彭有逃亡事實，裁定不經拘提予以通緝，通緝時效到2035年。