台南市民14日起，到衛生所設立的接種站打莫德納疫苗，就可獲贈百元超商禮券。（台南市衛生局提供／程炳璋台南傳真）

台南市新冠肺炎疫苗第2劑涵蓋率6成，力拚年底達到第1劑7成5的涵蓋率，台南市尚庫存1批莫德納疫苗，14日起18歲以上民眾只要到衛生所設立的接種站，完成莫德納施打，就送1張超商百元禮券，活動到20日為止。

台南市衛生局鼓勵施打疫苗提高疫苗涵蓋率，運用「疫苗子計畫」款項購買宣導品，只要在各區衛生所及衛生局設站施打莫德納疫苗，就可獲得贈品，活動至13日止。

因為莫德納疫苗尚有庫存，台南市衛生局再從計畫中撥款，將宣導品改為超商百元禮券，14日起，滿18歲民眾不需預約，只要到衛生所設立的接種站施打莫德納疫苗，就可獲贈1張禮券，活動期限至20日。

台南市為了擴增疫苗涵蓋率，在人潮眾多處增加設站點，日前在火車站前、後各設1處接種站，13日下午起，增設家樂福仁德門市2樓商店街接種站，看準超商禮券對年輕人較實用，更具吸引力，14日起更改贈品禮物，活動只有7天，來打就送，沒有限量。

台南市衛生局表示，台南市新冠肺炎疫苗至12日止，共接種253萬7234劑次，第1劑疫苗涵蓋率75.8％、第2劑60.1％，還有人1劑都沒施打，希望透過打疫苗送禮券活動，提高更多人施打疫苗意願。