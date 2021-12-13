樹德科大應用設計所學生郭文庭設計帽子有一套，對於設計帽子，已有10年經驗的29歲郭文庭說，他的靈感來自於大自然與生活，把抽象的情感提煉成元素，設計成作品。

帽飾設計師郭文庭的作品「風聲流動」目前在衛武營3樓展覽廳展出，他表示，此帽飾系列是以風的型態為主題，以夏天的海風、冬天寒流來臨的寒風等發想，嘗試做出帶有花香、情感、聲音的作品。

除了設計新穎外，郭文庭製帽主要材質為英國製帽材料Buckram、天然植物纖維與異材質如塑料、金屬等；輔助材質則是以玻璃珠、羽毛、半寶石珠等，相互搭配運用。他認為，精緻手工的帽子是不怕被看的，雖說帽飾是以手工縫製為主，但帽子本體幾乎都是看不到縫線，作工精巧。

指導教授蕭儀表示，相較郭文庭以往的帽飾作品，這次的系列創作精進成熟不少。郭文庭仍保有一貫個人特色與風格，在材質的使用上也將異材質、染色技藝與製帽工法結合，非常創新。期待未來郭文庭與服裝設計師沙布喇·安德烈的合作演出。

在疫情前，郭文庭就獲得英國皇家藝術學院女帽設計碩士的邀請，要到英國留學，但因為疫情，所以暫時去不成。他表示，疫情不容小覷，就先在台灣進修，之後再視狀況到英國進修，皇家藝術學院有保留他的學籍。