樹立臺美教育資源交流互惠合作典範，國立中山大學與國西維吉尼亞大學透過視訊線上簽約，推動「優華語計畫」。未來雙方均提供當地華語研習資源及獎金，並擴大影響力至台灣中小學生，同步提升台美學生學習英語和華語的機會。

線上簽約儀式由中山校長鄭英耀與西維吉尼亞校長Gordon Gee視訊簽約，雙方協議，中山將選送華語教學人員赴西維大任教、設置「臺灣優華語獎學金」，鼓勵西維大優秀學生來臺研習華語文，回國後可抵免母校學分，並安排優華獎生進入臺灣當地中小學支援雙語教育計畫。西維大則提供赴美任教的中山華語教師免學雜費修讀碩士學位及教學津貼、中山學生赴該校擔任華語教學助理，同時免費進修英語等優惠項目。

視訊典禮中也播放即將於明年春季班來校的第一批西維大學生的影片。美國學生表示，未來來台除了學習華語、選修正式課程外，很期待參與台灣中小學生英語學習計畫。

鄭英耀表示，中山與美國西維吉尼亞大學今年3月就開始協商合作，除了與西維大合作，中山今年6月也與美國喬治梅森大學（George Mason University）簽訂合作備忘錄，9月已選送一名優秀華語教師赴該校任教，明年該校亦將選送學生以優華獎生身份至中山研習華語，同時進入台灣中小學支援雙語教育計畫。

中山大學強調，政府推動2030雙語國家政策，並與美國啟動「臺美教育合作倡議」，華語文教育為其中重要一環。教育部推出的「臺灣優華語計畫」便是希望大幅提昇臺美學生在學習英語和華語的機會，中山大學與美國西維吉尼亞大學及喬治梅森大學建立合作關係，除了協助對方學生外語學習、提升雙邊國際合作量能，也將國際化能量帶進中小學校園，共同培育下一世代雙語人才。