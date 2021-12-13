為了拉近與青少年間的關係，新北市警察局少年隊近期與中國信託育樂公司合作，邀請青少年一起觀看「新北中信特攻隊」籃球賽。（少年隊提供）

為了拉近與青少年間的關係，新北市警察局少年隊近期與中國信託育樂公司合作，邀請青少年一起觀看「新北中信特攻隊」籃球賽，希望藉由各類正當休閒活動與青少年立互信關係，關懷青少年正向成長，同時在互動中傳遞正面能量，引導青少年健康成長。

新北警察局警犬對在球賽首戰日，也派出超萌警犬進行場地安全場勘，接著由霹靂小組模擬攻堅擒敵震撼彈引爆下，揭開球賽序幕，最後由警犬與特攻戰將們一同與球迷相見歡，比賽過程緊張刺激，一旁觀賽的少年驚叫加油聲不斷。

新北少年隊長林柏宏表示，青少年通常會尋找自己的價值及認同感，同時也是建立重要依附關係的關鍵期，同儕的關係也占有重要的角色，尤其是在同儕團體間，更易尋求被認可及接納，希望可以藉由觀看籃球賽，讓青少年身歷其境感受到團隊合作的重要性，建立正確的人際關係及良好互動，進而激發自我價值肯定的信心。

新北市警察局表示，這次的活動目的是希望藉由球賽過程及明星球員正面形象，讓青少年們能有不同的學習及接觸，同時邀請家長共同參加，達到親子同樂，建立及修復親子間關係，讓孩子們能學習以不同角度思考，今年度中信特攻職籃新莊主場賽事已在12日結束，明年主場賽事將在1月後開戰，屆時警局仍會持續邀請青少年及家長共同觀看球賽。