本季中華職棒在中信兄弟封王後畫下句點，昨天他們也在台中舉辦封王遊行，享受久未拿下冠軍的美好滋味，而在今天稍早中職也公布了年度金手套得獎名單，一共有5位選手蟬聯獲獎，其中中信兄弟就拿下了4席，分別是王威晨、許基宏、江坤宇、詹子賢，以及統一獅林靖凱。

本季中職金手套獎競爭激烈，共有多達50位符合票選資格選手，最後角逐9個守備席位，最後出線的好手是中信兄弟三壘手王威晨、一壘手許基宏、游擊手江坤宇、外野手詹子賢，還有統一獅二壘手林靖凱、捕手林岱安，樂天桃猿外野手邱丹、投手豪勁，以及味全龍外野手郭天信 。

其中桃猿外野手邱丹和味全龍外野手郭天信是生涯首度獲獎，邱丹司職中外野手，本季他以外野手身分出賽98場，186個守備機會中有179次刺殺、7助殺、1次雙殺，沒有出現失誤，郭天信也是中外野手，出賽110場，278個守備機會有270次刺殺、5助殺、3失誤，守備率.989。

而中信兄弟當家三壘手王威晨則是連續三年獲獎，本季他擔任三壘手出賽106場，214次守備機會中有57次刺殺、153次助殺、11次雙殺、4次失誤，守備率.981，其中助殺數是生涯最高的一次，而若不論首年較少的出賽場次，今年他的守備率也創下生涯新高。

統一獅林靖凱也是幫助球隊連兩年打進台灣大賽的大功臣，本季以二壘手出賽116場，570次守備機會中有227次刺殺、334助殺、66次雙殺、9失誤，守備率.984，其中刺殺、助殺、守備率都創下生涯新高，雙殺數則是追平去年，漂亮的數據讓他蟬聯二壘手金手套。