因疫情影響許多弱勢族群面臨失業困境，經濟上面臨沉重的負擔。而家中有新生兒的弱勢家庭，奶粉和尿布這些寶寶成長階段重要的必需品，卻成了沉重的經濟壓力來源。永慶不動產桃園區經管會聯合近50家門店舉辦「寒冬送暖，為孩子募集奶粉尿布」公益活動，號召永慶不動產桃園區的夥伴們認捐物資，每份捐贈物資包含一罐奶粉和一包尿布，募得數量2000罐奶粉和1500包尿布，物資捐贈總金額達168萬，幫助桃園地區的弱勢家庭減輕經濟壓力。

「寒冬送暖，為孩子募集奶粉尿布」公益活動12月10日在桃園市政府舉行捐贈儀式，由永慶不動產桃園區經管會會長周業泰代表捐贈2000罐奶粉和1500包尿布給桃園市政府社會局安家實物銀行，當日由桃園市市長鄭文燦親自出席，頒贈感謝狀給永慶不動產桃園區經管會，未來這2000罐奶粉和1500包尿布會分批將送至弱勢家庭家中，紓解在地弱勢家庭的育兒壓力，讓幼兒們能健康的長大。

永慶不動產桃園區經管會捐贈168萬元奶粉和尿布給桃園市政府社會局安家實物銀行，由桃園市市長鄭文燦代表受贈。(圖/永慶房屋提供)

永慶不動產桃園區經管會會長周業泰表示：「永慶得知許多弱勢家庭因疫情關係導致收入減少、甚至失業，因而負擔不起奶粉和尿布費用，而奶粉是寶寶成長的營養關鍵，所以我們捐贈奶粉和尿布讓弱勢家庭的小寶貝都能攝取足夠營養，平平安安的長大，也能減輕家長的經濟負擔，也衷心期盼社會大眾一起做公益，讓愛心持續溫暖社會每個角落。

永慶不動產除了提供專業房仲服務之外，只要地方有需求，都願意給予協助與支援，以企業力量打造美好、和諧的社會，同時積極響應永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益計畫，號召同仁們參與各地方的公益活動，到處皆可以看到永慶不動產行善的足跡，更鼓勵民眾一起投入做公益，攜手將「愛」與「善」撒種台灣，漸漸成長茁壯成美好、溫暖的社會。