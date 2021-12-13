根據網路媒體13日發布後蔡英文時期的台灣十大政治領袖顯示，新北市長侯友宜在全國性32位政治人物中被看好度第一，近期在四大公投全台跑透透的副總統賴清德名列第二，也是泛綠第一，話題不斷的民眾黨主席、台北市長柯文哲排名第三，值得關注是台中市長盧秀燕名列第八，連續三次都是榜中唯一的女性政治人物，且排名穩定邁進，全國一姊的地位越來越穩固。

這次的民調是由《東森新媒體ETtoday》民調中心發布，為了解民眾看好誰成為後蔡英文時期的政治領袖，調查時間是在2021年12月6日至12月8日，調查方式以「手機簡訊」進行，回收有效樣本數為1386份，問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的32位政治人物名單，由受訪者選出十位，依據挑選次數最多的前十名做為榜單的依據。

台中市長盧秀燕從省議員、立委到選上六都唯一女性市長，創下8連勝紀錄。（圖/本報資料照，盧金足攝）

民調觀察結論表示，盧秀燕為十大中唯一的女性政治人物，上任台中市長後一直獲得評價相當高的施政滿意度，在2021年6月調查首次進入榜內後，排名始終保持在十名以內，本次由前次調查（2021年9月）第九名上升一名，排名第八，顯示盧秀燕已具有一定程度的人氣與看好度。

從近期台中政壇觀察，盧秀燕從上任後創辦台中購物節，從2019年首屆舉辦突破就突破25億發票登錄金額，到今年舉辦第三屆台中購物節，推出6萬多組現金大獎，結合中央五倍振興券的熱潮，業績一舉突破280億發票登錄金額，讓所有在台中購物的消費者都雨露均霑，各行各業都受益，在防疫拼經濟有亮眼表現讓盧秀燕滿意度大大提升。

此外，12月18日即將舉行的全國性四大公投，外界視為2022大選的重要觀察，在藍綠互相較勁的態勢與過程中，雙方在檯面上的一線政治人物，其態度也備受關注，盧秀燕日前也公開表示「對於守護食安，守護人民健康，守護環境生態，有利於民眾節省時間的主張，她都支持！」被視為是在維持六都市長中立性，有適度表態，也獲得泛藍與部分中間選民的認同。