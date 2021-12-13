2021年即將進入尾聲，PGA美巡賽在今年誕生了不少紀錄，當中台灣好手潘政琮在東京奧運會上經過4洞延長賽擊敗其他6位選手奪下銅牌而入榜。

最被低估的選手：松山英樹。現年29歲的松山英樹，今年4月奪下美國名人賽冠軍，成為史上第一位在美國名人賽摘冠的亞洲選手以及日本選手；緊接著在10月的ZOZO錦標賽，松山英樹在回到家鄉日本封王，即便自認狀況不佳，但他依舊寫下紀錄。

最瘋狂的結局：WGC世錦賽。打完前3回合眾人原以為冠軍將從英格利希與德尚博之間產生，沒想到2人竟在最後9洞瘋狂打鐵，不斷出現失誤和罰桿，最後竟變成為安瑟、松山英樹與伯恩斯進入延長賽，安瑟成為最後贏家。最有趣的是，提前打完4回合72洞的伯恩斯，差點就因為離開現場而錯過了延長賽。

最震驚的冠軍：米克森以超過50歲之齡奪下PGA錦標賽冠軍。手上擁有5個大滿貫賽冠軍的米克森，前一次拿下大滿貫賽冠軍是2013年英國公開賽，今年PGA錦標賽在眾人的驚呼聲中笑擁金盃，成為美巡賽史上年紀最大的大滿貫賽得主，而且是相隔8年再次站上大滿貫賽頒獎台。

最令人震撼的隊伍：過去27次萊德盃歐美對抗賽中美國隊只贏得其中3次，今年美國隊在萊德盃可說是血洗了歐洲隊，以19比9的懸殊比數獲勝，同時也改寫了歷來最大勝分差紀錄。

最美好時機：拉姆在2017年贏得美國公開賽冠軍，當時他向未婚妻凱莉求婚，今年4月拉姆以球王頭銜來到美國名人賽，拉姆升格成為父親。

終結最長的冠軍荒：史畢茲自2017年之後就從此與冠軍獎盃絕緣，直至今年德州公開賽，史畢茲終結了長達1351天的冠軍荒噩夢。

年度超級新星：2019年轉戰職業的科林森川，2020年先摘下PGA錦標賽，今年又在英國公開賽稱王，年僅24歲的他手中已有5座美巡賽冠軍獎盃，並且在萊德盃幫助美國隊拿下3分，表現非常出色。