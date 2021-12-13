立委許淑華期許陳紀衡再努力，成為民進黨提名縣長參選人再就公共政策交流。（廖志晃攝）

四大公投即將登場，宣布參選南投縣長的集集鎮長陳紀衡下戰帖，邀請立委許淑華就公投議題公開辯論，讓民眾了解公投內容；許淑華則表示，距離公投沒幾天，正反方都要各自努力，她並期許陳紀衡爭取南投縣長選舉黨內提名，屆時，再就公共政策交流。

陳紀衡13日到許淑華服務處遞交邀請函，由許淑華服務處主任黃書杭代表收受；陳紀衡表示，目前，藍綠陣營針對四大公投議題宣講，都是各自尋找同溫層支持，一般民眾對公投內容卻不是很清楚，基於真理愈辯愈明，因此，他邀請參選南投縣長呼聲最高的許淑華辯論，希望讓中間選民能夠了解四大公投的內容。

陳紀衡預定於12月16日晚上6點到7點，在集集鎮進行公投辯論；不過，他也表示如果許淑華的行程，撥不出空檔，他可以配合許淑華選擇的時間與地點。

另外，針對民進黨中央針對南投縣長選舉，可能採徵召方式提名參選人；陳紀衡則認為，南投縣不能稱為艱困選區，因為，過去前縣長彭百顯、林宗男都曾經執政，而且在分裂的情況下，泛綠都還有6成的選票；再者，最近3屆南投縣長選舉，民進黨都是採徵召方式，但結果也沒有比較如意，因此，經由初選、民意淬鍊產生的參選人，才是最貼近民意的人選。

許淑華表示，她的行程滿檔，沒有時間辯論，而且，公民投票日已迫在眉睫，正反方都要各自爭取選民認同與支持；她也希望陳紀衡努力成為民進黨提名的南投縣長參選人，未來可以就南投縣發展的公共議題進行交流。