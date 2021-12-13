由於Omicron新冠變種病毒攪局，行政院長蘇貞昌13日宣布持續嚴格邊境管制，高雄會展產業「提前玩完」，最快明年第一季到第二季，才有機會逐漸回復大型國際會展，原本預定明年3月和4月舉辦的遊艇展和扣件展，因牽涉國際買家，是否如期舉辦？或是以線上線下的模式照辦？後續受關切。

業界13日指出，大型國際會展的國際買家，通常在會展舉辦之前的三個月到半年，甚至更長的時間，考量參展與否，而在國內出現境外Omicron新冠變種病毒個案之後，行政院13日宣布維持目前的邊境管制，將使得國際買家來台的變數增加。

特別是，表定在明年3月10日到13日，在高雄展覽館舉行的高雄國際遊艇展，業界說，如果舉辦日期不變，國際買家入境的機率，應該會很低，只能透過線上線下整合的模式舉行，效果可能大打折扣。

因此，業界已有傳聞，表定在明年3月10日舉行的國際遊艇展，有可能再延到明年的8月，甚至9月，不過，目前都尚無定論。

業界指出，緊接著要觀察的是，表定明年4月19日到21日舉行的扣件展，因為，扣件展的主角之一，也是國際買家，而邊境管制同樣會降低國際買家來台意願。

截至目前為止，扣件展尚無更動的議論，只是，如果屆時按期舉辦，參展的廠商也會評估，一旦國際買家不來，投資在攤位等費用，是否會縮水，尚待觀察，畢竟，線上線下的會展，效益比不上國際買家參與的現場實體參展。