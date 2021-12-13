屏東首支身心障礙者輪椅壘球隊「脊時出擊」，在屏東縣政府支持下13日正式成立，將於19日結合國際身心障礙者日舉辦的全國輪椅壘球邀請賽出賽，屏東縣長潘孟安表示，輪椅壘球隊成立，從無到有，是所有參與人員共同打造的成果，未來將持續鼓勵身障者參與，讓屏東成為安居樂業的友善城市。

潘孟安強調，屏東在營造一個友善環境，鼓勵傷友多從事戶外活動，像是旅遊、運動等，縣內更陸續成立輪椅族相關運動隊，包括乒乓球隊、桌球隊、籃球隊等，如今又多了一支壘球隊，就是希望透過這些身障者鼓勵更多人走出家門，活得更健康、快樂。

屏縣府去年在全國400個脊髓損傷者見證下，完成第20屆全國脊髓損傷者運動大會，屏東在地一群熱愛運動的脊損傷友，在為期2天1夜的運動賽事中燃起熱血運動魂，除持續推展各項運動，更在今年促成屏東「脊時出擊」輪椅壘球隊成立。

屏東縣脊髓損傷者協會理事長黃俞榕也是隊員之一，他表示，因一次車禍意外讓他再也沒站起來過，但透過運動，讓自己重拾信心，也多了與人群、社會接觸的機會。

他感謝縣府媒合及幫助，及畢嘉士社會福利基金會慷慨捐助7台專業運動輪椅，讓選手們在運動過程中更加安全，他強調，在這次全國輪椅壘球邀請賽中，屏東隊將會全力以赴，用汗水跟鬥志面對挑戰，希望透過運動賽事，鼓勵更多身心障礙者走出家門。