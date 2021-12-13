美國中西部遭遇一連串龍捲風襲擊，造成嚴重死傷，於伊利諾伊州艾德華茲維爾市的一處亞馬遜倉庫也因龍捲風侵襲而倒塌，導致6人死亡，然而亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）正忙於其太空事業，並在社群媒體上慶祝升空，引來外界抨擊，即便幾個小時過後發出聲明，但仍不被買單，遭痛批「你為他們做了什麼？」。

美國周五（10日）遭受多起龍捲風襲擊，田納西州、肯塔基州、密西西比州、密蘇里州、伊利諾州、阿肯色州、伊利諾伊州等都傳出嚴重災情，死亡人數預估破百，其中伊利諾伊州艾德華茲維爾市一處亞馬遜倉庫因龍捲風強襲，導致倉庫倒塌，已確定6名員工死亡。

The news from Edwardsville is tragic. We’re heartbroken over the loss of our teammates there, and our thoughts and prayers are with their families and loved ones. (1/2) — Jeff Bezos (@JeffBezos) December 12, 2021

然而，龍捲風肆虐之際，亞馬遜創辦人貝佐斯正著手另一太空事業藍色起源的第三次載人升空任務。貝佐斯周六（12日）在社群媒體Instagram發文，貼出一張6名太空人再升空前微笑合照，搭配內文「今早的在訓練中心的人員都很開心」。

不少網友看了貼文憤怒不已，「你應該給予遭遇龍捲風的員工更多關心」、 「你的員工受困倉庫，然後你在發這種貼文」、「拜託多發點關心亞馬遜員工的貼文吧」、「沒有任何有關那些已故亞馬遜員工的貼文嗎？」。

在幾個小時過後，貝佐斯在另一社群平台推特（Twitter）針對這場災難發文，「來自艾德華茲維爾的消息令人悲傷，對此次罹難的同伴感到心碎，我們的思念和祈禱與他們家人同在」。

貝佐斯強調，「所有艾德華茲維爾市民都應該知道，亞馬遜團隊一直支持著他們，並和他們一同走過災難」。

不過網友仍對貝佐斯這遲來的回應不買單，質疑亞馬遜是否有應對這類天災的因應措施？且建築是否夠承受這種程度的天災？更有網友痛批，「為什麼在這種時候是在太空，而不是和那些員工一起面對」、「你做了什麼？」、「為倖存者和死者家屬做了哪些具體工作」。