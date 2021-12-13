在美國及其盟友對北京冬奧進行外交抵制加劇中美緊張關係之際，大陸外交部宣佈，中國國家主席習近平將於12月15日在北京同俄羅斯總統普丁舉行視頻會晤，兩國之間正也正在商討普丁赴中的具體事宜。

據《新華社》報導，大陸外交部發言人華春瑩今天宣布，習近平將於15日於北京和普丁舉行視訊會晤。

在此之前，美國、英國等國家對北京冬季奧運會進行外交抵制，美國高調舉辦「民主峰會」，卻未邀請中國與俄羅斯參加。由美國主導將世界劃分為「民主」與「非民主」兩個陣營所形成的對立情勢顯得愈發尖銳，而中國與俄羅斯接著進行高峰會，更加劇此情勢的發展。

中俄雙方目前正在就普丁赴中具體事宜保持密切溝通。大陸外交部發言人趙立堅先前表示，2014年習近平應邀出席索契冬奧會開幕式，這次習近平也邀請普丁 赴中出席北京冬季奧運會開幕式，普丁已接受邀請。兩國元首在北京冬奧期間會晤將再次強化中俄之間的夥伴關係。

《多維新聞》指出，中國國務院總理李克強曾於11月30日與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）視頻會晤時表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球反彈，影響世界經濟復蘇，增加國際形勢中的不穩定及不確定因素。他認為中俄兩國同為全球主要經濟體和新興市場國家，雙方在堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序方面擁有戰略共識。

米舒斯京則稱，俄中兩國在抗疫、貿易、投資、金融、能源等不同領域合作，雙方要在相互尊重、相互信任、平等互利基礎上共同應對外部壓力和挑戰。