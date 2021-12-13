由魔方網代理、萬眾期待的山海動作手遊《太古異聞錄》，今（13）日公開東方神韻山海經獨特異獸設計理念，供玩家賞析。本作以億萬年之前的山海洪荒為故事背景，上百種奇珍異獸盤踞在洪荒深處。在遊戲中，少司命可以遇見《山海經》中記錄的「青鸞」、「火鳳」、「窮奇」等形象各異的傳奇聖靈兇獸。

觀山海風貌 塑異獸體態

為了讓少司命有別樹一幟的洪荒山海之旅，遊戲在異獸設定上，找了大量山海異獸資訊典籍做原型研究，並結合東風古韻，重新塑造上古異獸形態。

聖靈．青鸞

在《山海經》的記載中，「青鸞」乃世間獨一無二之神鳥，為西王母傳信使者，故繪製此異獸，著重表現神聖高貴之態。在造型設定上，「青鸞」整體採用漸變配色，以頭部為中心，依次展現黃、綠、藍三種配色，由淺至深的視覺感官，營造出一種日暈般的神聖感。而「青鸞」主要依靠的翅膀構造，除了主副兩對翅膀之外，頭部的裝飾物，也參考古代鳳冠的形制，營造出高貴感。

聖靈．青鸞

聖靈．火鳳凰

烈火鳳凰為祥瑞之獸。根據古人現象，鳳凰浴火而生象徵著光明，在設計上，以火焰為主題，除了紅黃的主配色象徵著內外焰之外，整體動作也是向上昂揚的姿態，還原火焰升騰的形態。「火鳳凰」的細節設計主要通過眼狀花紋與鳳紋設計來體現百鳥之王的高貴與威嚴。

聖靈．火鳳凰

兇獸．窮奇

「窮奇」，上古兇獸古之飛虎，常懲善揚惡。「窮奇」為上古四兇之一，歷史悠久。神話古籍中亦有稱其為瑞者，故在造型設定中增添了幾分正氣，但為體現古老與兇獸特質，並尊重《山海經》記載，在遊戲中設計成猛虎添翼的形象，同時將牙齒設計成古老的劍齒虎齒，翅膀則變成具有恐怖感的骨翅。

兇獸．窮奇

妖族．九尾

「九尾」妖狐，幻術控心。為突顯「妖」與「幻」的概念，「九尾」身上設計了很多紋理，配色運用紅、粉、紫三色，貼合遊戲青丘場景主色調，又增添幾分迷幻感，而腿部、尾部以及眼部的裝飾性紋理，更大大提升的妖異感與魅惑感。

妖族．九尾

妖族．修蛇

貪心不足蛇吞象，雙頭修蛇欲難填。傳說中的「修蛇」體型龐大，足以吞下一頭大象，因而在許多地方加強視覺膨脹感，像是採用黑色與青白色的腹部配色，以及雙頭展翅的動作。「修蛇」居於古代洞庭地區，在遊戲中又是反派兇獸，細節上多體現怪誕感與兇惡感。「修蛇」頭部的鰭狀物、骨翅都顯示似魚非魚，似鳥非鳥的怪物，全身遍及青色紋理，突顯出兇獸定位。

妖族．修蛇

妖族．應龍

在《山海經》中記載，「應龍」乃是華夏民族祥瑞之龍，能和風化雨，卷尾退水。在設計「應龍」時，用到最多的元素便是象徵祥瑞雲紋。除此之外，為對應傳說應龍和風化雨長於治水的特性，我們將應龍設計成了紫黑色，對應五行中黑水的說法。在設計應龍尾部時，參考了《拾遺記》中「神龍以尾畫地，導水徑所當決者」，用尾巴幫助大禹治水的典故，棄用了傳統龍的蛇尾，而採用了分開的毛尾更貼合傳說。

妖族．應龍

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