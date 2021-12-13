高巿府13日表揚今年度績優基層人員，有50人受獎，受獎者中，有人因公務途中遭車撞到粉碎性骨折，療養時仍協助公務，也有人在違建大隊服務超過40年，巿長陳其邁頒發獎座及1萬元獎金，深深鞠躬表達最高敬意。

高巿府行國處指出，50位得獎者是從近9000名基層人員中脫穎而出，包括35位績優職工、15名績優臨時人員，都是經各局處內部第一輪評審推薦後，再由市府委員及專家學者共同評獎，能夠獲獎真的不容易，實至名歸。

在民政局服務的黃美玉曾因公務趕往機關途中遇上車禍粉碎性骨折，養病期間仍幫忙處理公務，復建4個月就回到崗位。在違章建築處理大隊的陳正雄，服務已40年，曾參與高雄氣爆搶救，另將自身拆除經驗傳承給新進人員。

行國處說，15位獲獎臨時人員中，39歲以下占4名，分別是衛生局的余曉菁、蔡易真以及經發局陳品存、水利局廖培丞。另外也有像環保局清潔隊的陳進順、王坤宏、葉春松、戴惠美等，都已年逾60歲，但工作數十年如一日。