雲林縣政府啟動全台唯一3鐵同框打卡點，邀大家來虎尾鎮留下歷史鏡頭。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮虎尾糖廠保有全台唯一的5分車載運甘蔗傳統，雲林縣政府因此在虎尾鎮糖鐵與高鐵交會處設置「3鐵同框打卡點」，13日邀請大家騎著「鐵馬」，觀賞台灣最快的鐵道交通工具「高鐵」與最慢的「糖鐵」，藉由「3鐵同框打卡點」地景公共藝術，見證「3鐵同框」的交會場景。

雲林縣政府為推廣糖業文化資產，推出「追5分車甜蜜蜜遊程」系列活動，13日在糖鐵與高鐵交會處舉辦「3鐵同框打卡點」啟動記者會，邀請全台民眾在12月到隔年3月虎尾糖廠製糖期，一起記錄老舊糖鐵與現代高鐵的相見歡。

雲林縣長張麗善表示，「3鐵同框」的靈感來自「3鐵共構」，藉由樂器「3角鐵」的具體形象，轉化為地景公共藝術的設計脈絡，為地方創造1座可供遊客合影高鐵、糖鐵、鐵馬的藝術裝置，藉由台灣最快與最慢的鐵道交通工具，見證台灣過去到現在的發展。

縣文化觀光處長陳璧君說，季節限定2天1夜的「天天追5分車，日日甜蜜蜜」遊程，經由深度導覽解說，認識經歷日據及國民政府時代，因糖業而興衰的虎尾鎮，探訪古蹟與歷史建築，聆聽雲林在清領、日據時期的各種故事。

另外，明年是鐵道觀光旅遊年，雲林縣有林內、石榴、斗六、斗南、石龜5個火車站，以及全台唯一的虎尾糖鐵5分車與虎尾高鐵，縣府也規畫鐵道祕境美食行程，提供民眾1日遊及2日遊的火車之旅，體驗不同主題的鐵道旅遊行程。

活動現場由張麗善、陳璧君、虎尾鎮長丁學忠等人，帶領民眾一起騎鐵馬，每次高鐵一經過，大家便爭相拍照，為自己留下高鐵、糖鐵、鐵馬同框的歷史鏡頭。