三重區環河南路大樓林立，但在環河南路與大同南路交叉口處，有棟房子在1988年三重市公所開闢道路時，只拆除一半，如今房屋鋼筋裸露，更成為垃圾堆積的髒亂點，引發民怨，工務局養工處和區公所接獲陳情後表示，將於今年1月份拆除、綠美化。

三重區環河南路大樓林立，但在環河南路、大同南路交叉口處，有棟房子只拆一半，剩下斷垣殘壁，格外醒目。

當地同慶里長張絮淳表示，這間房子在1988年因當時三重市公所開闢道路拆除，由於僅使用其中一部分建築物當做道路，所以未拆除全部建物，以致有許多不肖民眾將垃圾、雜物丟到屋裡。

市議員黃桂蘭表示，新北市升格後，這塊地從三重區公所移撥給工務局養工處，經她11月3日及12月9日2次會勘，發現廢棄建築物恐影響用路人安全且造成環境髒亂，因此要求市府盡速解決。

工務局表示，經決議將於明年1月4日由環保局和三重區公所至現場清除垃圾，1月10日由拆除大隊進場拆除後，再由三重區公所進行簡易綠美化，及並納入日後維護範圍。