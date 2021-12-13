朱凱翔在臉書揭露「不演了新聞台」的爆料，林秉樞10月5日曾在台中榮總接種第二劑莫德納疫苗。（翻攝自臉書揭露「不演了新聞台」）

對林秉樞到該院接種莫德納疫苗及林母告別式院長送花藍，台中市榮總發表聲明回應。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

林秉樞再爆打特權疫苗爭議，民代和媒體人相繼爆料他10月5日在台中榮總打第二劑莫德納疫苗，對此，台中榮總回應一切符合衛福部規定，而經台中市衛生局透過系統查詢，林秉樞也是註記「殘劑」身份，亦即採禾馨模式，至於是不是另有護理師女友或特殊人脈關係？待檢調追查。

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞黑歷史不斷被挖出，昨再被爆料在7月15日、10月5日分別在台北市禾馨診所以及台中榮總接種莫德納疫苗，並且扯出台中榮總院長陳適安曾在林母告別式贈花名單內；由於43歲的林秉樞10月5日在台中榮總接種疫苗時並未符合第十期疫苗莫德第二劑接種資格，被質疑是因為有人脈關係打到特權疫苗。

其中禾馨診所已證實林秉樞是以護理師男友身份排到莫德納殘劑；稍早台中市衛生局證實，經透過系統查詢10月5日林接種莫德納疫苗後註記為代碼72，即接種「殘劑」，也就是雖然他不符合第十期接種身份，但依循禾馨模式，排到殘劑，其中有沒有特殊人脈使力，仍待釐清。

該案也爆出，林母告別式，台中榮總院長陳適安曾致贈花藍，疑林就是有特殊人脈，對此，台中榮總發表聲明強調：林母長期於該院門、急診、住院數十次，病故後林送訃聞至該院，基於世俗禮儀送花籃致意，是人之常情。另對於林秉樞到中榮打疫苗一事，該院回應一切符合衛福部相關規定。