中國今天舉行南京大屠殺死難者國家公祭，中國國務院副總理孫春蘭致詞時除了表示相關歷史鐵證如山不容篡改，並稱中方願意推動構建「適合新時代要求的中日關係」。

根據香港電台報導，孫春蘭表示，1937年12月13日日軍侵入南京，南京大屠殺慘案有30萬同胞被殺，是駭人聽聞的反人類罪行，鐵證如山不容篡改。

她說，中方願意以史為鑑、構建未來的精神，推動構建適合新時代要求的中日關係，與世界上所有愛好和平的人一道，攜手建設持久和平、共同繁榮、開放包容的世界。

她強調中國人民以史為鑑，堅定不移走和平發展道路的願望。

不過，新華社的報導並未提及中日關係的部分，而是著重強調中共建黨100年的成就。

今天的公祭儀式在上午10時舉行，約3000名各界代表參加。

今年是南京大屠殺84週年，中國官方自2014年起設立12月13日為「國家公祭日」，今天是第8年舉行公祭儀式。中共總書記習近平曾在2014年和2017年南京大屠殺80週年時出席公祭儀式，其餘幾屆都有具中共政治局委員身分的官員出席，今年是孫春蘭出席並致詞。

中國官方在南京大屠殺國家公祭日的表態，也被視為中日關係的風向標。日本新任首相岸田文雄10月與習近平通話時曾談到釣魚台、香港、新疆人權與台灣議題；而前日相安倍晉三1日發表挺台言論後，中方曾約見日本駐中大使垂秀夫並威脅，若日本對台灣議題這樣繼續下去，中國可能會「重新考慮」中日關係。（編輯：張淑伶/周慧盈）1101213