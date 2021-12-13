國際移民日音樂會十三行登場，邀您來聽異國歌曲（十三行博物館提供／戴上容新北傳真）

十三行博物館舉辦將於本週末下午2時至5時於入口廣場舉辦「國際移民日音樂會」，邀請來自菲律賓、泰國、日本、美國的新移民音樂人，以及台灣優秀歌手，讓觀眾認識豐富的移民文化。活動完全免費，邀請民眾在無法出國的日子，來十三行參與這場溫馨的「國際」音樂會，感受異國文化的魅力。

十三行博物館表示，本週末下午2時至5時於入口廣場舉辦「國際移民日音樂會」搭配博物館正在展覽的「古代南島飲食文化特展」，音樂會首日以「南島好朋友」為主題，讓民眾來十三行博物館，不但可以透過「吃」認識南島文化，還能透過聽覺，感受融合傳統與現代的多元南島世界。

第一場表演由來自台南的「西拉雅Onini竹音樂團」打頭陣，Onini由西拉雅族人萬淑娟及來自菲律賓的夫婿萬益嘉領軍，曾多次入圍傳藝金曲獎，並於今年度勇奪「最佳作詞獎」。緊接在後的「呂曉曉」由菲律賓新二代姊妹組成，和聲功力高強，並通曉多種語言，菲律賓語、英語、西班牙語、華語甚至台語歌，都難不倒她們。當日壓軸由出生於美國德州的台灣女婿徐睿楷擔綱，徐睿楷為著名音樂研究者及黑膠收藏家，當天將以DJ non-stop方式演出，邀請大家隨著原住民、東南亞音樂舞動身體。

音樂會第二天主題為「多元亞洲」，將由八里在地「長坑國小鼓隊」以動感的部落風打擊樂開場。接著由具有專業歌手實力的泰國移工「紅龍」帶來國內難得聽到的泰國東北民謠彈唱，本名初披龍的「紅龍」，除了泰國移工身分之外，也是一位泰拳老師與歌手，擅長泰國流行鄉村歌(Phleeng Luuk Thung)，輕鬆的曲風非常適合在假日午後聆聽。兩天的音樂會由最具「台日友好」精神的樂團「八得力」為大家畫下完美句點，「八得力」由前日本外交官馬場克樹與來自彰化的那卡西樂手林助家組成，樂風既清新又動感，充滿人文精神!

十三行博物館提醒觀眾，12月18日當天為公民投票日，開館時間延後至上午11時，歡迎大家在行使公民權後，來八里聽音樂放鬆一下!