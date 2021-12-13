基隆市政府擬訂防水屋頂設置規則，市民反應屋脊高度限定1.5公尺，進出相當不便，市議員提案盼比照新北、桃園，將高度提升至2.1公尺。都發處回應，正與營建署共同研議中。

基隆天氣多雨潮濕，老舊公寓多有漏水問題，基隆市政府2013年依建築技術規則建築設計施工編，「女兒牆高度在1.5公尺以內」規定，擬訂防水屋頂設置規則，同意5樓以下、10年以上合法建築物，可申請加蓋斜屋頂防漏，為避免淪為違建使用，屋脊高度限定1.5公尺。不過，因高度過低，無法讓一般人直挺站立，導致成效不佳。

市議員楊秀玉表示，規則訂定至今已8年未修法，建請市府比照新北市政府與桃園市政府法規，將第三條規定，「屋脊高度不得超過1.5公尺」，修正為2.1公尺，依目前規定，一般人進入難以行走，若放寬走路動線會較為順暢，市府不用怕民眾違建，不應該「防人民像防賊」，她提及，要蓋防水屋頂必須每層住戶同意，不可能有人圖利。

市議員呂美玲指出，目前市府尚未回應，主要是與母法相抵觸，這是全國性問題，希望中央民意代表能盡責，她怒批，現在立法委員一天到晚搞政治利益，有許多問題被置之不理，沒有一次修法是為老百姓，坦言心中有怨懟。

都發處回應，這段期間與建築師公會討論，專業人士認定鐵皮損壞主要在頂部、外圍修復，因此沒有維修問題，加上現行法規規定，若將屋脊高度修正為2.1公尺，等於是違章，目前雖有縣市放寬規定，列為違章免查報，但市府不認同，正持續與營建署、台北市研議是否有其他方案能突破。