受美國科技類股近期大漲激勵，台股反彈大漲，逼近11月中下旬的前波高點位置。本周美國聯準會將召開12月利率決策會議，市場靜待政策結果。雖然升息時點可能提早，造成股市震盪，不過，升息代表經濟前景樂觀，預期明年台股還有高點可期，逢回將是最好的買點。

回顧本次台股的V型反轉行情，高點從11月19日(五)盤中衝高至17986.18點開始，同樣是因為逢萬八關卡賣壓出籠，指數留長上影線後開始橫盤修正，直到新變種病毒Omicron引發全球金融市場大亂，造成11月26日(五)大跌，及11月29日(一)的盤中大跌。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，這次Omicron的利空事件，台股修正2天，跌幅更不到3%，只能算是小利空，主要是因為Omicron病毒雖具有高傳染力，但仍無重症死亡案例，呈現病毒流感化趨勢，加上疫苗覆蓋率提升，預期疫情對經濟影響力將顯著下滑。

另外因全球政府加強防疫措施，降低貨物運輸效率，供應鏈問題再度浮現，預期長短料問題將持續至明年上半年，廠商及消費者亦加速投資擴產，建立庫存，通膨預期升高，高通膨將維持至明年中。

曾萬勝表示，聯準會已承認通膨並不是暫時性，可能加速縮減購債，並提早於明年開始升息。不過，在勞動力市場快速改善下，升息代表經濟前景樂觀，預期明年台股還有高點可期。