在經濟敏感的板塊推動下，歐股周一早盤微幅上揚。目前全球主要央行即將檢討貨幣政策，美聯準會可能提前結束刺激政策。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.26點或0.26%，為476.92點。上周五美標普指數創新高，亞洲主要股市周一追蹤華爾街漲勢而上漲。

投資人關注歐洲央行、美聯準會、英國央行、日本央行本周的政策會議。

路透一項調查顯示，歐洲央行可能從明年四月起減少一半的資產購買規模；而高通膨在2022年底前將趨緩，意指加息還要等很久時間。

礦業股領軍，漲1.6%。全球主要的銅消費國中國表示，承諾專注經濟穩定，明年在合理區間保持經濟成長。

義大利裕信銀行漲1.7%，該行宣布擴大國內業務，並考慮在義大利和其它地區進行併購，但是對義國最大保險商Generali以及其大股東Mediobanca沒有興趣。

法航/KLM集團微漲0.3%。先前為對抗傳染病而對法國政府的貸款，該航空集團贖回了5億歐元，法航/KLM也可能發行新股。