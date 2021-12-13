日本AV女優三上悠亞，擁有精緻甜美臉蛋與F罩杯火辣身材，其實原本出身自人氣女團，當年因故離團後，才改了現在這個藝名AV出道，反倒一炮而紅，被封為「國民AV女優」，而她除了拍片，也積極經營社群，跟粉絲保持互動，昨天她在IG曬出致敬魔法電影《哈利波特》的扮裝照，又可愛又辣，惹得一堆老司機暴動，直呼「中了致命魔法」。

三上悠亞從演藝圈轉戰AV圈，反倒比當偶像時還紅，無論作品銷售量還是人氣都是頂尖，甚至紅出日本還逆襲演藝圈，2018年組成了唱跳女子團體「Honey Popcorn」，在南韓出道，如今粉絲遍及世界各地，光個人IG就擁有超過331萬粉絲數，封頂成績多年不墜，是當代謎片圈代表人物。

不拍片的時候，28歲的三上悠亞活脫脫就是一個小少女，喜歡追尋女孩時尚，也會為個人YT頻道拍片，最近魔法經典電影《哈利波特》迎接20周年，三上悠亞抽空去了趟日本環球影城，打扮也非常到位，穿上整套「葛來芬多」制服入園玩耍，免不了拍幾張cos美照。

三上悠亞穿著葛來芬多制服遊園，底下搭配百褶短裙，在寒冷冬天大露白皙美腿，隨圖寫下：「葛來芬多！雖然(照片)看起來有點不正經，但環球影城好有趣，拍了好多照片，等我之後上傳喔」，除了美照之外，三上悠亞還拍了一段短片，她在園區各處揮舞魔杖，跑去喝奶油啤酒喝到泡沫沾到上唇，小惡魔的樣子讓粉絲們看得心癢癢，激喊「已經中了致命魔法」、「想幫她舔掉奶泡」、「是用了什麼咒語讓大家都愛上妳」。