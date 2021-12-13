和逸飯店‧台南西門館為全台獨家卡通頻道旅宿，卡通人物可伴您入睡，還可把娃娃全部帶回家。（和逸飯店‧台南西門館提供）

隨著電視劇《俗女養成記》、《斯卡羅》熱播，台南再度成為熱門觀光首選，即將迎來歡樂的耶誕節及跨年，HOTEL COZZI和逸飯店‧台南西門館打造出全台唯一的卡通頻道人物棒棒糖耶誕樹，同時自即日起用餐消費滿600元即贈耶誕限定甜甜圈，12月31日將舉辦跨年互動遊戲，凡是入住旅客皆可參與，飯店更加碼提供抽獎活動。

2021年倒數最後一個月，耶誕節的幸福氣氛愈趨濃厚，全台唯一與卡通頻道Cartoon Network聯名旅宿的和逸飯店．台南西門館，運用知名卡通人物《探險活寶》、《飛天小女警》及《熊熊遇見你》，於飯店內打造獨家卡通明星棒棒糖耶誕樹，全樹240公分並使用超過200支卡通人物棒棒糖，適合粉絲揪團打卡。於12月24日及25日入住旅客，凡選購「卡通頻道周邊及精選商品」消費滿250元，飯店將提供包裝服務，並由耶誕老公公親自將耶誕禮物送到房間。

位於飯店4樓的Cozzi KITCHÉN餐廳，於今（13）日至12月25日推出耶誕限定甜甜圈，只要消費滿600元即可獲得。而今年9月上市的全台獨家「飛天小女警」主題甜點盤，每日下午2點至5點供應，將於12月底結束。

另外，和逸飯店．台南西門館將於12月31日舉辦「跨年狂歡和你逸起」，從晚間20：15至午夜12點準備一系列互動遊戲體驗，當日入住旅客有機會獲得最大獎─舒適客房雙人住宿券（價值1萬0164元)。