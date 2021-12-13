台東縣長饒慶鈴在就職3周年前夕，發表以「慢經濟」為施政主軸的政策白皮書。（莊哲權攝）

就職3周年前夕，台東縣長饒慶鈴今天發布《慢經濟in台東》2030政策白皮書，饒慶鈴表示，台東縣政府是用行政效率的「快」，支持崇尚自然、品味悠閒的「慢」生活，未來10年將持續透過慢經濟的施政理念，把台東打造成世界一流的城市，歡迎更多民眾東漂，讓台東成為第2個家。

台東縣政府13日舉辦《慢經濟in台東》2030政策白皮書發佈會，並邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶、易遊網董事長陳彥甫、台東大學校長曾耀銘、及時裝設計師沙布喇‧安德烈交流分享。

饒慶鈴表示，任職台東縣長3年，很珍惜有這個機會能去打造從小生長的地方，台東是有味道的，有著木頭芬多精的香氣，充滿乾淨的空氣及海洋與山林的味道，呈現出來的風貌是多元的，有原住民文化，也有最新穎的美學，台東是全台灣最有機會成為世界一流的城市，在疫情時代出不了國，大家想到的城市就是台東。

饒慶鈴說，這本2030政策白皮書描繪台東美好生活的施政願景，明確勾勒出縣府在落實慢經濟的目標，為的就是要保證並且承諾縣府團隊要與各界攜手合作，發展台東的慢經濟，把台東打造成世界一流的城市，也歡迎更多民眾東漂，讓台東成為第2個家。

易遊網董事長陳彥甫表示，慢食節上周在台北華山30個攤位幾乎秒殺，元旦假期台東旅宿可能已經都沒有空房了，這些「快」正是因為台東的「慢」，而他也見證了台東的慢活帶給他的健康及療癒，在快與慢的節奏中，台東已成為旅遊城市，台東是安靜的、乾淨的，台東的價值就是慢活。