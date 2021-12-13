名間鄉親子生態公園，將於19日開幕。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣新冠肺炎疫苗第2劑施打率60.1％，略低於全國平均值，南投縣長林明溱13日提醒民眾踴躍施打疫苗，並指示衛生局，在19日下午舉辦的名間鄉親子生態公園開幕時，加開快打站，民眾當天施打疫苗將贈送肉鬆等禮品。

中央流行疫情指揮中心，要求24個特定場所工作者與6大類民眾，應在明年元旦完整接種兩劑新冠肺炎疫苗，並期滿14天；林明溱提醒民眾，如果17日前上述場所及6類對象未接種第2劑疫苗，必須每周自費快篩或PCR檢驗1次，目前，南投縣開放夜間施打第2劑疫苗，並有多元疫苗可以選擇，希望未打第2劑的縣民踴躍接種。

林明溱並指出，占地4公頃的名間鄉親子生態公園，將於19日啟用，當天衛生局將在會場提供新冠肺炎疫苗接種服務，民眾接種第2劑疫苗，縣府將贈送優質美味的豬肉鬆等加工產品。位於南投縣農產運銷公司旁的親子生態公園，除了寬闊的大草坪、遊樂器材，還有大型溜滑梯等共融式遊具。

衛生局長陳南松指出，南投縣新冠肺炎疫苗接種涵蓋率，第1劑達75.5％與全國接種率並駕齊驅，第2劑涵蓋率約60.1％，略低於全國的61.7％；國內接種疫苗進度似乎進入撞牆期，尤其是第2劑接種意願仍有待提升，南投縣已結合醫療院所加強疫苗接種，並且開放夜間接種服務，就是希望民眾重視趕快施打第2劑疫苗。

林明溱指出，現在打疫苗非常方便，為了大家的健康與防疫安全，希望鄉親不要猶豫，盡快施打新冠疫苗疫苗，以免造成明年元旦後，工作或進出特定場所不便。