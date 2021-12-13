吳宗憲主持的《綜藝大熱門》全新單元「最強綜藝腦」首錄。（三立提供）

吳宗憲（中）、Lulu黃路梓茵（右）及張立東主持的《綜藝大熱門》全新單元「最強綜藝腦」首錄，來賓多達30人。（三立提供）

「最美性學博士」許藍方日前被爆偷吃醫師人夫，牽扯出自爆曾被綜藝天王吳宗憲追求，當時吳曾表示「我不舒服我就會提告」，日前她再被爆和王少偉秘戀半年，吳宗憲13日錄三立《綜藝大熱門》新單元時大方給予兩人祝福，並透露當時事件發生後，對方已傳訊向他道歉，「她說我是一個可以永遠當朋友的人，失去我這個朋友太可惜。她是從我節目出來的，歡迎她趕快回來上節目，也祝福他們兩位。」

吳宗憲說大家都在藝能界，一定要要胸懷大度，還搞笑對著數十年「死敵」黃安說：「黃安你在哪裡？希望你一切安好。」接著「不計前嫌」哼唱起黃安的名曲〈新鴛鴦蝴蝶夢〉，笑翻全場。

他的大女兒吳姍儒（Sandy）將於明年1月29日於文華東方和設計師男友舉行婚宴，被問婚禮籌備進度，吳宗憲表示Sandy跟準女婿都很獨立，早已規劃好所有事情，還爆出兩人原本計畫要包兩架737去澳洲布里斯本，把酒莊包下來辦婚禮，但因疫情只好取消，「因為她想要遠離這一些（指媒體），結婚後隔天就飛美國西雅圖。」

吳宗憲表示，親朋好友大家不用煩惱包紅包，話鋒一轉又說自己包出去的紅包都非常大包，「我沒有結過婚，但我紅包包很大，小馬、劉畊宏結婚我各包了60萬，現在他們應該要回包給我68萬，所以他們（劉畊宏）才舉家移民上海。」再度笑翻全場。

吳宗憲說有天在家看了一些照片很感動，眼淚流下來，他對女兒Sandy喊話：「爸爸對不起妳，我還沒有結婚就有了妳，當時腦袋只想著那我到底要不要報戶口？」讓Lulu忍不住要他別亂演。他還表示二女兒嫁人時跟他說了一段話「爸爸我馬上就要嫁人了，不管我嫁去哪裡，你永遠是我這輩子最愛的男人」；結果沒想到Sandy不知道妹妹已經講過這段話，也說了一模一樣的話，只是加了3個字「你是我『地球上』這輩子最愛的男人」。

由吳宗憲、Lulu黃路梓茵及張立東主持的三立《綜藝大熱門》，明年一月將推出全新單元「最強綜藝腦」新單元，讓播出已8年的帶狀節目走出不同面相、延續觀眾的討論度和關注度。13日新單元首次錄影，現場邀請了30位來賓參與，包含反應超快的綜藝咖、網紅、娛樂新聞小編等，陣容與氣勢都很堅強。吳宗憲表示很少有節目可以這樣發通告，除了爆料製作人光30位來賓的通告費就賠死了，還笑說：「《綜藝大熱門》是綜藝圈的希望，沒有不景氣，只有不爭氣。」更強調只要願意做就一定有市場的。

「最強綜藝腦」錄影大手筆邀請了梁赫群、NONO、小優、小甜甜張可昀、王晴、陳大天、楊昇達、楊皓如等30位來賓，首屆考題與「娛樂圈」相關，讓觀眾跟著一起動腦猜題，只要對手陣亡就能變現，獎金不斷向上累積，經過層層去蕪存菁，最終只有一人獨享「30萬獎金」，為節目打開新話題，目前新單元計畫將在每週三固定播出，吳宗憲還補充該單元就是綜藝版的「魷魚遊戲」。而前一陣子因工作而暫離工作位的陳漢典，預計將在下週歸隊錄影，吳宗憲又耍幽默笑說：「都快忘了這個人！」