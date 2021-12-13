最近一組朱瓦特號驅逐艦(DDG-1000,USS Zumwalt)返回聖地牙哥的照片引發熱議，這艘「科幻戰艦」竟然盡顯疲態，艦身有不少鏽痕，還有不少少黃楬色的補丁，讓人有一種「跌落凡塵」的感覺。中華戰略學會研究員張競博士在看到照片後表示，確實引發了許多值得討論的問題，或許艦員過於精簡，造成維護艦身外觀的工作被忽略，或是有其他考量。但重點是：不要急著下結論。

張競表示，照片是朱瓦特號進入港內水域時被拍攝的，此時領港梯已架設，但是人員尚未在甲板就位，沒有看到拖駁小艇尚未接近，而且該艦未懸掛進出港視覺艦名辨證旗章，此與其他美軍艦艇相當不同。

對比後續的照片，可以看到艏艉繫纜孔蓋已開啟，因此可確認該艦預期是以左舷靠泊。另外後甲板搭起紫色的棚頂天遮，也看到幾個艦員在其中，不過一舨來說，應該是在軍艦完成靠泊，繫完纜繩後，才會搭起遮陽雨棚，在還在航行時就搭起遮陽雨棚，再加上其特殊顏色，恐怕很難問到合理答案。

其次就是鏽跡的問題，平心而論，的確是蠻明顯的，通常艦體鏽跡到如此程度只有3種原因：人力不足、時間不夠以及保養物料撥。只是在進一步解析前，必須點出主甲板以下的舷邊鏽跡，與上層結構的鏽跡差距頗大，不可混為一談。

就目視觀察，該艦有2種鏽痕，一種是從主甲板以下艦體中段的鏽漬，另一種是上層結構的方塊型補漆痕跡。所以儘管艦體外觀保養不盡理想，但總是看得出艦體除鏽保養工作跡象，不論是人力不足或時間不夠，總還是講得過去，我們也不必言過其實，直接認定該艦保養有嚴重問題。

上層結構的問題可能就不是那樣單純；其一，鏽跡為何與甲板覆蓋物(雷達波抑制吸收板磚)顯現相同樣態，究竟是變色還是鏽跡？假若是鏽跡，為何沒有向下溢留之鏽水或不規則鏽漬？

USS Zumwalt (DDG 1000) Zumwalt-class guided missile destroyer coming into San Diego - December 9, 2021 #usszumwalt #ddg1000



* photos courtesy of @cjr1321 pic.twitter.com/cdolINeBZZ — WarshipCam (@WarshipCam) December 10, 2021

第二項要注意之因素則是造成甲板覆蓋板磚變色原因是什麼？艦體溫度？抑或是與其鄰近裝備或管線溫度？但為何變色是整塊變色，而鄰近板磚卻完全不受影響？這又是什麼原因？

第三就是要思考，板磚表面變色是否會影響匿蹤性能，對雷達波段、光學目視波段以及紅外線或熱像波段之偵搜器來說，所產生效應是否會有差異？

第四就更要問，此種樣態對於艦容確實是會產生影響，但難看卻未見得會要命，為何該艦未曾用表面塗料加以覆蓋期能維護艦容整潔。就鏽跡所在位置來說，塗個面漆加以補漆，這根本就不是問題，但刻意保持原狀，這就透露出相當玄機。

第五就要點出，駕駛臺下方至主甲板之垂直壁甲板，再加上兩個砲位甲板幾乎看不到鏽跡，但也看不出任何最近大油或是補漆痕跡，對比主上層結構後方艦艉方向之上層結構外壁鏽跡特別嚴重，這就可以讓人理解到內部結構或管道之物理特性，應當是讓外部板磚變色原因。但還是要提醒，煙道周邊結構表面鏽跡並不嚴重。

張競最後說，「可能要問我，沒有真正答案？」坦白說：沒有！但「提出問題比提供答案更重要」。武斷地認定該艦官兵疏於保養，那是偷懶不用功。但是否是表面塗料欠撥，這倒是值得思考與深究；千萬不要魯莽草率遽下斷語！

宮本武藏與佐佐木小次郎曾經同時去向劍道大師拜師時，大師隨手拿刀切了菊花，找下人送交在門口苦苦等候的兩位劍道師傅。小次郎看到菊花以為大師已年邁，畏其聲名而不見客，於是狂妄大笑離去。宮本武藏則是看到花梗切口，看到大師功力深不見底，當場就跪下去表達拜師誠意，最後終於被接納成弟子，並且成就其日後成為日本劍道一代宗師。

親愛的朋友，您是宮本武藏，還是佐佐木小次郎？就看您是否願意想清楚吧？