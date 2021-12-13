國道上常有貨車因為未將貨物綑紮牢固，貨物掉落導致後方車輛發生事故，嚴重影響行車安全！過去有「散落物處理時間未達30分鐘免收取費用」的「佛心」規定，高速公路局表示，明年元旦起將取消，未來每個車道每半小時收取3000元，提醒用路人共同注意國道安全。

高公局表示，鑑於國道每年散落物事件發生逾4萬件，影響交通甚鉅，甚至衍生二次交通事故，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第25條，2019年9月16日起實施「國道散落物處理收費要點」，希望透過收費機制，提醒用路人上路前務必將將貨物綑紮牢固。原收費標準是每1車道每30分鐘3000元，換言之90分鐘以上未達120分鐘且占了2個車道，將須付費2萬4000元，但是未達30分鐘則免收費。

問題是，這個30分鐘內免收費「佛心」規定顯然無法發生提醒作用，根據高公局統計，2020年散落物件數仍高達4萬4951件，5年來不減反增，比2019年3萬9780件、2018年4萬1757件、2017年4萬2729件及2016年4萬3313件都還要多。因此近期高公局修訂「國道散落物處理收費要點」，明年元旦起取消散落物處理時間未達30分鐘免收費規定。

根據新費率，未來國道散落物處理費每個車道每半小時收3000元，不到半小時也以半小時計，若掉落物占了2個車道就乘以2，以此類推。換言之90分鐘以上未達120分鐘且占了2個車道，將須付費2萬4000元，以此提醒用路人愛惜自己也愛惜他人的生命。