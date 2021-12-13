林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案件傳出案外案，有媒體人爆料，林秉樞曾在今年疫苗不足的時候，透過當時在禾馨診所工作的護理師女友，設法運作喬到疫苗，而北市府方面也證實林秉樞有打特權疫苗。對此，前民進黨立委郭正亮忍不住直言「他真有本事」，他更指出，當時有很多民進黨的立委們，也都不敢冒大不韙去打特權疫苗。

郭正亮今天(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，台北市政府確認林秉樞在禾馨打疫苗，時間也對上，這就讓人覺得奇怪，高嘉瑜也回應請檢調調查。這件事情非常可疑，林在7月15日打疫苗，但當時恐怕只有第一類能打，且自己有很多朋友想盡辦法去大醫院等莫德納殘劑，但都排不到，「他真有本事」。

郭正亮質疑，一個護理師能做這樣的安排嗎？並指禾馨營運長林思宏說林秉樞不是插隊，但問題是為什麼排到？真的是因為護理師嗎？還是有其他力量？郭正亮也坦言，打疫苗殘劑很多時候要靠人際關係，禾馨算規模較大診所，有比較多餘額，一天插隊一兩個還可以，自己有些朋友是找小診所打殘劑，但莫德納真的非常少。

郭正亮直言，林秉樞「非常有本事」，並指他去年也才42歲，也不是民意代表，竟然有這樣的權利。郭正亮透露，民進黨有些人也都是在沒人打疫苗的時候去打，那時候是打AZ，還打不完，很多民進黨的立委都是那時去打，但沒聽說有誰敢冒大不韙用權力要莫德納，因為大家都知道會出問題，「不是第一、第三類，怎麼打到莫德納殘劑？2劑都是，通天本領」。