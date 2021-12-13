生活處處充滿驚喜！近日網路上瘋傳一張照片，只見彰化道路旁竟有一棵榕樹長得像一頂「巨大安全帽」，奇特的造型曝光瞬間引起熱烈討論，讓網友嘖嘖稱奇，同時也釣出不少在地人，揭密這棵榕樹之所以變成「安全帽樹」的神奇原因。

這名網友在「爆廢公社」中分享一張照片，只見馬路旁矗立一棵枝葉茂密、綠油油的大榕樹，有趣的是，這棵樹左側下緣相當平整，從遠處看起來，它的形狀就像是一頂放大版的「安全帽」。據網友介紹，這棵樹位於彰化埔鹽員鹿路，奇特的造型讓它在當地早已成為著名的地標，不少人前去朝聖，只為了拍下一張可愛的「安全帽」網美照。

有網友發揮創意，將照片畫成人戴安全帽的樣子。(圖/翻攝自爆料公社)

這則貼文曝光後很快引發網友熱議，還被分享到「爆料公社」粉專，大家紛紛留言：「在提醒你騎車要戴安全帽啦！」、「哎喲，好大頂的安全帽，好綠化」、「原來是榕樹啊，我還以為是安全帽呢」、「這確定不是變異的花椰菜？」、「給你滿滿的大綠帽～」、「莫名的可愛，是天然的大樹安全帽」。

這篇貼文也釣出許多在地人，並和大家解釋，其實這棵「安全帽樹」並不是刻意修剪而成，而是因為每天都有不少大卡車、貨櫃車經過這裡，久而久之這棵樹就慢慢形成現在的模樣了，另外也有人透露，彰化不少路段都有類似的「安全帽樹」存在，「彰化仔細找，某些不知名路段會有這種大樹公，溪湖梧鳳國小往埔心方向也有一棵安全帽」。